Stiri pe aceeasi tema

- Premierul maghiar Viktor Orban a spus ca al Treilea Razboi Mondial a fost evitat la summitul NATO, deoarece Alianța Nord-Atlantica nu include Ucraina.„Razboiul se va prelungi pentru ca marea majoritate a liderilor europeni nu doresc pacea”, a spus premierul maghiar intr-un interviu la Radio Kossuth!,…

- Produsul Intern Brut, pe serie bruta, estimat pentru trimestrul I 2023 a fost de 318,557 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 2,4% fata de trimestrul I 2022, arata datele provizorii (2) publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Pe date ajustate sezonier,…

- Cu mult timp in urma, mersul la teatru sau la opera era o activitate specifica celor mai instariți oameni dintr-o societate. Odata cu trecerea anilor, aceasta activitate a devenit comuna pentru toate clasele sociale, iar directorii acestor instituții incearca sa atraga un numar cat mai mare de spectatori…

- Spre finele lui 2021, au inceput sa creasca prețurile la energie și la gaze naturale, impingand Europa intr-o criza energetica. Razboiul din Ucraina a pus problema aprovizionarii cu energie. Cum s-a descurcat Romania de atunci și pana atunci? Caștigarea independenței energetice a unei țari intr-un interval…

- Perioada de vara a venit, iar odata cu ea și dorința pentru vacanțe. Spre deosebire de alte perioade, acum ne aflam intr-un mediu macroeconomic instabil, caracterizat de prețuri inca ridicate și care scad puterea de cumparare. Chiar și așa, prognozele facute pe baza datelor prezentate de companiile…

- 2023 este de așteptat sa fie un an de hotar pentru Senegal, deoarece țara va fi martora la prima producție de petrol și gaze din proiectele Sangomar și Greater Tortue Ahmeyim (GTA), scrie oilreviewafrica.com.Aceste proiecte sunt de așteptat sa inaugureze o noua era de creștere economica pentru țara,…

- Concediu in Grecia 2023: Ce au facut autoritațile elene pentru a aduce mai mulți turiști și mai multe venituri Grecia ramane una dintre cele mai populare destinații de vacanța in 2023 și se așteapta la o creștere majora a veniturilor din turism, in aceasta vara. Ministrul grec al Turismului, Vassilis…

- ”Pe fondul instabilitatii economice, al evenimentelor sociale si geopolitice neprevazute si al unui deficit global de experti in principalele domenii de activitate, companiile au tot mai multa nevoie de strategii eficiente care sa le asigure sustenabilitate operationala. Prin urmare, din ce in ce mai…