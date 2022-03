Stiri pe aceeasi tema

- Anna Gerikanova, in varsta de 36 de ani, are un mandat internațional de arestare, emis de Interpol in baza mandatului din 27 martie 2018 de Tribunalul districtual Octiabrițki, din orașul Groznii, capitala Republicii Cecenia. Femeia este acuzata de participare la grupare armata ilegala. Curtea de Apel…

- UPDATE 09.16 Forțele armate ale Federației Ruse au lansat atacuri cu muniție cu fosfor in regiunea Popasnaia din Lugansk, anunța autoritațile ucrainene.UPDATE 08.48 Baza militara ucraineana bombardata de ruși la doar 25 de kilometri de granița cu Polonia. Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara…

- UPDATE 08.05 Atac cu rachete rusesti asupra orasului Lvov din vestul Ucrainei Situat la aproximativ 70 de kilometri de granita cu Polonia, orasul Lvov a fost lovit de mai multe rachete, au relatat media locale.UPDATE 07.50 Negocieri cruciale Ucraina și Rusia - Intalnirea se va desfașura in sistem videoconferința Purtatorul…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 8 Forțele ruse au atacat 33 de locații civile, afirma Ministerul de Interne ucrainean, ucigand cel puțin doi copii, relateaza Sky News. Ca raspuns,…

- UPDATE 18:30 – Rohovei Paun, ambasador al Ucrainei in Romania: Putin se oprește numai acolo unde este oprit. Ințelege numai limba forței | AUDIO (Europa FM) UPDATE 18:25 – Proteste in Moscova! Poliția aresteaza participanții: UPDATE 17:52 – Site-urile puterii de la Moscova sunt neaccesibile. Putem…

- Ambasadorul Uniunii Europene in Republica Moldova prezinta poziției UE cu privire la invadarea Ucrainei de catre forțele armate ale Federației Ruse. „Cerem președintelui Putin sa inceteze imediat operațiunile militare rusești și sa retraga necondiționat toate forțele și echipamentele militare de pe…

- Minorul in varsta de 16 ani din municipiul Bacau, disparut de opt zile de acasa, a fost gasit, luni, de politistii de frontiera din Bihor intr-un tren pe ruta Cluj Napoca - Viena. El a plecat din 2 ianuarie de acasa și nu a mai revenit. Ulterior, familia sa i-a reclamat dispariția. Pentu gasirea acestuia,…