- Potrivit Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati UNHC , 5.034.439 de ucraineni si au parasit tara de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie.Europa nu s a mai confruntat cu un val de refugiati atat de mare dupa Al Doilea Razboi Mondial. Circa 90 din cei care au plecat din Ucraina din 24 februarie,…

- „De la inceputul invaziei ruse, 503 civili, printre care 24 de copii, au fost ucisi", a declarat intr-un videoclip postat pe canalul sau Telegram guvernatorul acestei regiuni, a carei capitala, Harkov, a fost puternic bombardata de armata rusa.In ultimele 24 de ore, regiunea a suferit 34 de lovituri…

- Ucrainenii au inventat cuvinte noi pentru a descrie realitatea in care se afla de la 24 februarie, cand Rusia le-a invadat tara, iar unul dintre aceste cuvinte legate de razboi este verbul „a macrona”, dupa numele presedintelui francez in exercitiu Emmanuel Macron, care inseamna „a se arata foarte ingrijorat…

- Peste 1.100 de civili au murit in Ucraina de la inceputul razboiului, potrivit unui bilanț publicat de Națiunile Unite. In același timp, organizația avertizeaza ca numarul real al morților și al raniților este mult mai mare, dar sunt zone intregi in care este imposibil de stabilit exact un bilanț. Cum…

- Razboi in Ucraina, ziua 30. A trecut o luna de cand a inceput invazia trupelor ruse in Ucraina. Mii de oameni au murit, printre care și 121 de copii, și mii de locuințe au fost complet distruse. Cu toate astea, Rusia nu pare sa dea inapoi.

- Armata ucraineana invita mamele soldaților ruși capturați sa vina sa ii ia acasa: Au fost luați zeci de prizonieri de la inceputul invaziei Armata ucraineana invita mamele soldaților ruși capturați sa vina sa ii ia acasa: Au fost luați zeci de prizonieri de la inceputul invaziei Miercuri, armata ucraineana…

- Oficialii din Ucraina au anunțat miercuri dupa-amiaza ca, pana in prezent, peste 2.000 de civili au fost omorați in urma bombardamentelor de la inceputul invaziei ruse, care a inceput in urma cu șapte zile, informeaza BBC. Pe langa cei peste 2.000 de civili morți,10 salvatori au fost uciși, a informat…

- Negocierile din Belarus intre delegatiile Rusiei si Ucrainei s-au terminat fara rezultat, urmand ca acestea sa fie reluate in zilele urmatoare. Chiar si in timpul negocierilor, armata rusa a continuat atacurile impotriva principalelor orase din Ucraina, la Kiev avand loc cele mai mari explozii de la…