Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat Statele Unite impotriva trimiterii de noi arme in Ucraina, a declarat ambasadorul Moscovei la Washington la televiziunea de stat rusa, informeaza luni Reuters. ‘Am subliniat inacceptabilitatea acestei situatii cand Statele Unite varsa arme in Ucraina si am cerut incetarea acestei practici’,…

- UPDATE 2 Dupa anunțul secretarului de stat american Antony Blinken privind ajutor militar suplimentar de 322 de milioane de dolari oferit Ucrainei, ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a cerut Americii sa nu mai trimita arme. Moscova a avertizat Washingtonul sa nu trimita mai mult armament…

- Moscova a trimis o nota Washingtonului, cerandu-i sa inceteze livrarea de arme Ucrainei, a spus ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, intr-un interviu pentru televiziunea Rusia 24, potrivit Digi24.ro . Furnizarea de armament Ucrainei nu contribuie la gasirea unei soluții diplomatice și la rezolvarea…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, la o conferinta de presa, ca nu a vazut semne ca discuțiile dintre Ucraina și Rusia „avanseaza intr-un mod eficient”, deoarece Statele Unite nu au vazut „semne de seriozitate reala” din partea Rusiei, transmite CNN . „Exista ceea ce spune Rusia…

- Beijingul va suporta ”cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, a avertizat consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, care urmeaza sa se intalneasca luni la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang…

- Declarațiile președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, care a condamnat neimpunera unei zone de excludere a zborurilor deasupra Ucrainei, arata ca acesta dorește sa provoace un conflict intre NATO și Rusia, a declarat sambata, la o conferita de presa, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat…

- Statele Unite suspenda activitatea de la Ambasada SUA din Belarus si, de asemenea, permite personalului care nu lucreaza in situatii de urgenta si membrilor familiei lor sa paraseasca Ambasada SUA din Rusia, din cauza problemelor de siguranta si securitate rezultate in urma agresiunii Rusiei asupra…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a avut o convorbire telefonica cu omologul rus, Vladimir Putin. Cele doua parți au facut schimb de opinii cu privire la situația actuala din Ucraina, președintele Putin prezentand evenimentele din perspectiva istoriei problemei ucrainene, dar și situația operațiunilor…