Război Ucraina. De ce așteaptă Kievul vremea bună și înverzirea completă a copacilor Ucraina pregateste o contraofensiva care ar putea fi decisiva, pentru a elibera teritoriile ocupate de rusi, arata o analiza Deutsche Welle. Ucraina va avea nevoie de fiecare tanc in parte in saptamanile si lunile ce vin. Armata ucraineana tocmai isi incheie pregatirile in vederea unei contraofensive, care a fost anuntata cu luni in urma. Multi o asteapta cu infrigurare, fiindca ar produce o schimbare in razboiul static si de uzura de pana acum. Si i-ar putea alunga pe rusi din teritoriile ucrainene ocupate. Ar putea fi lupta decisiva. O lovitura de eliberare. Lupte la Bahmut pentru a castiga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

