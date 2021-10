Bancile centrale europene se tem ca nu vor mai putea controla piața criptomonedelor daca intra in joc giganții Big Tech. Dupa ce China a anunțat in primavara ca toate tranzacțiile comerciale internațional se fac in yuanul digital, noua valuta a Beijingului este acceptata și de UE. Mai mult chiar, pe masura ce Facebook și Google […] The post Razboi total pe piața criptomonedelor. Europa, alianța cu China impotriva giganților Big Tech! first appeared on Ziarul National .