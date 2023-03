Stiri pe aceeasi tema

- O echipa complexa de cercetare a IPJ Maramureș s-a deplasat in zona Valea Vaserului, pentru a efectua verificari cu privire la faptele reclamate de administratorul unei societați comerciale cu activitate in domeniul exploatarilor forestiere. ”Acesta a sesizat faptul ca, in cursul nopții, mai multe utilaje…

- Un incident grav s-a petrecut la o cabana situata in Vișeul de sus, Maraureș, unde a avut loc un atac armat. Paznicul cabanei a fost sechestrat și mai multe utilaje au fost incendiate. Atac armat la o cabana din Vișeul de Sus. Paznicul, sechestrat Un incident grav a avut loc la o cabana din Viseul […]…

- Banca Nationala a Ungariei a lasat marti dobanzile neschimbate, asa cum era de asteptat, si a declarat ca va inaspri si mai mult conditiile de lichiditate, sfidand presiunile guvernamentale de a reduce costurile de imprumut pe fondul unei incetiniri economice puternice, transmite Reuters. Fii…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a facut in cadrul ședinței de astazi a Consiliului Municipal Chișinau ca soția consilierului din PSRM, Dinari Cojocaru, este medicul familiei ex-președintelui Igor Dodon, care i-ar fi eliberat certificatul pentru a pleca in Romania. „Soția dumitale o sa mearga ca ancheta…

- E haos la Dinamo. Clubul este dezbinat, administratorul special Vlad Iacob și administratorul juridic Razvan Zavaleanu nu se mai ințeleg deloc. Conturile sunt goale, datoriile preseaza, iar falimentul bate la ușa. Alb-roșiii au nevoie de 1,5 milioane de euro pana la 30 aprilie pentru a obține licența…

- Schimburi de focuri intense au avut loc in Culiacan, capitala statului mexican Sinaloa, dupa ce Ovidio Guzman, fiul celebrului baron al drogurilor Joaquin „El Chapo” Guzman, incarcerat in SUA, a fost arestat in Culiacan. Forțele de securitate mexicane l-au capturat joi, pe unul dintre fiii celebrului…

- Pompierii militari ai Detașamentului Radauți au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la doua autoturisme pe raza municipiului Radauți, strada Zimbrului, informeaza ISU Suceava. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat…