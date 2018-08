Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 17:04 Trump: Intalnirea cu Putin “a inceput foarte bine” Presedintele american Donald Trump apreciaza ca summitul sau cu Vladimir…

- Guvernul Angela Merkel l-a avertizat, duminica, pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sa nu negocieze in mod unilateral cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa, exprimand speranta ca liderul american va aborda tema neproliferarii nucleare.

- Rusia il considera pe presedintele american Donald Trump drept 'partenerul' sau, a dat asigurari vineri Kremlinul, inaintea primului summit intre liderul de la Casa Alba si omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.'Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem negocia',…

- Rusia il considera pe presedintele american Donald Trump drept ''partenerul'' sau, a dat asigurari vineri Kremlinul, inaintea primului summit intre liderul de la Casa Alba si omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. ''Il consideram pe Trump drept partenerul…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu o intalnire privata cu presedintele american, Donald Trump, la summit-ul de pe 16 iulie de la Helsinki, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie agenția Reuters, citata de News.ro. Putin ar putea incepe summit-ul cu o intalnire…

- Kremlinul a anuntat luni ca peninsula Crimeea, pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, este o parte inseparabila a Rusiei si nu va fi unul dintre subiectele discutate la summit-ul dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, scrie Reuters potrivit News.ro. Putin este…

- Intalnirea președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va avea loc pe 16 iulie la Helsinki, au anunțat oficial Kremlinul și Casa Alba. In declarația emisa pe 28 iunie, serviciul de presa al Casei Albe afirma ca, in timpul reuniunii viitoare a lui Trump și Putin vor fi discutate o serie…