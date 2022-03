UPDATE 1:00 Vladimir Zelenski a transmis un mesaj tarziu in noapte. Președintele ucrainean spune, in mesajul transmis live pe Facebook, ca "fiecare ocupant ar trebui sa știe: vor primi o respingere apriga de la ucraineni. Una de care iși vor aminti pentru totdeauna, respectiv ca nu ne vom da batuți!".Potrivit Nexta , Zelensky a raportat aproximativ 9 mii de ruși morți intr-o singura saptamana de razboi.UPDATE 00.50 - O angajata a Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE in Ucraina, Marina Fenina, a murit in timpul bombardamentelor de la Harkov, a anunțat Secretariatul OSCE din Viena, citat de…