- Primele decese ale trupelor rusești mobilizate starnesc noi critici la adresa comandamentului militar rus, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta analiza, transmite Hotnews . Bloggerii militari ruși pro-razboi susțin ca numarul de morți și raniți in randul militarilor mobilizați…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 225. Doua persoane și-au pierdut viața și mai multe cladiri au fost avariate și distruse in regiunea Zaporojie, ca urmare a unor bombardamente ale armatei ruse, anunta guvernatorul ucrainean al regiunii. Lideri din peste 40 de țari europene discuta joi și vineri la Praga…

- Contraofensiva Ucrainei paralizeaza incercarile Rusiei de a transfera muniție suplimentara, rezerve, oameni mobilizați și mijloace de aparare catre pozițiile din prima linie, in timp ce trupele armate ucrainene fac progrese in trei regiuni simultan: Herson, Harkov și Lugansk, noteaza Institutul pentru…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 216. Primele rezultate partiale ale votului din patru regiuni ale Ucrainei ocupate de rusi arata ca majoritatea locuitorilor s-a pronuntat in favoarea aderarii la Rusia. Votul a avut loc pe parcursul a cinci zile in patru regiuni – Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson –…

- Moscova susține ca Kievul a folosit tancuri T-72 abandonate in timp ce incearca sa avanseze in regiunea Lugansk, ocupata de Rusia, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului, relateaza HotNews.ro.Grupul de reflecție cu sediul in SUA adauga ca apelurile urgente ale reprezentanților ruși de a anexa imediat…

- Autoritatile ruse au transferat peste 1.000 de copii ucraineni in Rusia pentru a fi dati spre adoptie unor familii de rusi, potrivit unui raport al Institutul pentru Studiul Razboiului din SUA. Cei care adopta copii din Ucraina primesc și bani pentru acest lucru. Expertii ISW spun ca au avut acces la…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 182. Ucraina sarbatoreste astazi, 24 august, Ziua Indepedentei fix in ziua in care se implinesc sase luni de la invazia Rusiei. Washingtonul promite Kievului un nou ajutor militar, in valoare de 3 miliarde de dolari. Si nemtii promit ajutor militar, Germania urmand a furniza…

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…