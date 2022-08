Stiri pe aceeasi tema

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 170 LIVE TEXT. Rușii pretind din nou, fara dovezi clare, ca au distrus doua rachete HIMARS in Ucraina. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii in actualizarea zilnica de vineri despre ”operațiunea militara speciala din Ucraina”. De altfel, rusii sustin ca au distrus…

- Rusia ar putea lansa o ofensiva ampla in regiunea Herson si isi consolideaza fortele din aceasta zona, a anuntat generalul ucrainean Oleksii Hromov.Rusia detine controlul asupra unor pozitii importante in sudul Ucrainei, dar Kievul a promis sa declanseze o contraofensiva majora si a folosit arme occidentale…

- Forțele rusești au decis probabil sa atace frontal Avdiivka de pe teritoriul ocupat al regiunii Donețk, in loc sa aștepte ca forțele ucrainene sa se retraga din pozițiile defensive pregatite ca urmare a operațiunilor rusești de invaluire la nord-est de localitate, se arata in evaluarea publicata in…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 160. Forțele ucrainene au recucerit peste 40 de așezari in regiunea Herson, in timp ce Kievul incearca sa respinga trupele ruse intr-o contraofensiva. Pentru prima data de la inceputul invaziei ruse acum aproape sase luni, o nava incarcata cu 26.000 de tone de porumb a parasit…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al președintelui american Joe Biden pe probleme strategice, a acuzat Federația Rusa ca „lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene” intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi mod de operare ca si pentru Crimeea in 2014, informeaza AFP, citat de Agerpres…

- Ministerul Apararii rus a anuntat ca fortele sale au doborat un elicopter ucrainean MI-17 in apropiere de orasul Sloviansk si un avion SU-25 al fortelor ucrainene in regiunea Harkov, transmite duminica Reuters. De asemenea, armata rusa a afirmat ca rachete aer-sol cu raza lunga de actiune au distrus…

- Ucraina spune ca Rusia ataca furibund estul țarii, dar trupele sale rezista cu inverșunare. De cealalta parte, Moscova ii acuza pe ucraineni ca au lovit platformele de extragere a gazelor din Marea Neagra, in largul peninsulei Crimeea. Trei oameni ar fi fost raniți și șapte sunt disparuți, susține un…

- Ucraina a acuzat luni Rusia de intensificarea bombardamentelor in est, unde trupele ruse rezista cu inversunare si, potrivit Moscovei, a lovit platforme de foraj in Marea Neagra de langa Crimeea (sud) anexata in 2014, scrie AFP.