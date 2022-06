Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 99. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Kremlinul ar fi dat acordul preliminar pentru ca Turcia sa ajute la curațarea porturilor ucrainene de mine. Ucraina a dat asigurari ca nu va folosi rachetele din SUA pentr

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca draftul acordului de pace prezentat de Kiev conține elemente ”inacceptabile”, insa, chiar și așa, Rusia va continua negocierile și va face presiuni pentru a securiza propriile revendicari, relateaza Reuters. Kremlinul a transmis ca negocierile…

- ''Este ceva ce suntem dispusi sa discutam'', a spus Kuleba dupa intalnirea avuta in Turcia cu omologul sau rus Serghei Lavrov, relateaza agentia EFE, preluat de Agerpres.''Ce mi-a transmis (Lavrov - n.r.) este ca (Rusia - n.r.) isi va continua agresiunea pana cand Ucraina ii va indeplini cererile. Si…

- Astazi, in a 15-a zi de conflict, Rusia și Ucraina s-au așezat din nou la masa negocierilor. Rusia și Ucraina au de trecut peste o prapastie in timp ce negocierile se intensifica. Miniștrii de externe se intalnesc astazi in Turcia, neutralitatea și teritoriul fiind printre temele cheie. Miniștrii de…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca atunci cand se va intalni cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, joi, in Turcia, va propune sa aiba loc discutii directe intre presedintii Ucrainei si Rusiei, relateaza AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…