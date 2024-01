Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat luni ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o „decizie colectiva” a G7, noteaza AFP. Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea…

- Casa Alba a avertizat, luni, ca Statele Unite au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a emis marti un avertisment sumbru in prezenta omologului ucrainean Volodimir Zelenski, spunand ca Vladimir Putin „conteaza” pe oprirea ajutorului SUA pentru Ucraina, informeaza AFP, potrivit hotnews.ro.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este in Statele Unite in a 2-a sa vizita oficiala, a 3-a daca includem și prezența la ONU, de la inceperea razboiului din Ucraina. Miza este foarte mare: liderul de la Kiev are disperata nevoie de bani ca sa nu piarda razboiul cu Rusia.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a inceput o vizita esentiala la Washington pentru a consolida asistenta de securitate, a declarat luni in fata unei audiente militare americane ca spera ca inca poate conta pe Statele Unite si a indemnat Congresul sa nu faca jocul presedintelui rus Vladimir…

- Razboi in Ucraina, ziua 657. Joe Biden il primeste astazi, la Casa Alba, pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Intalnirea are loc in contextul in care discutiile privind ajutorul financiar pentru Ucraina sunt blocate in Congresul american dupa un vot

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca recenta intalnire dintre omologii sai american Joe Biden si chinez Xi Jinping este "benefica" pentru Ucraina, care se confrunta de aproape doi ani cu invazia lansata de Rusia, relateaza AFP, preluata de Agerpres.