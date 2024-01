Stiri pe aceeasi tema

- Fostul baschetbalist ucrainean Viktor Kobzisty, 44 de ani, a fost ucis, vineri, in bombardamentele declanșate de ruși in vestul Ucrainei, la Lvov. Decesul sau a fost confirmat de mai mulți oficiali, inclusiv de catre Mikhail Brodsky, președintele Federației de Baschet, noteaza site-ul kp.ua. Kobzisty,…

- Serviciul de securitate ucrainean a anuntat ca a lansat o ancheta penala in temeiul unei legi privind colectarea de informatii dupa ce intr-un birou care ar fi putut fi folosit in viitor de comandantul-sef al armatei, generalul Valeri Zalujni, a fost gasit un "dispozitiv tehnic", relateaza Reuters.Serviciul…

- Parlamentul ucrainean a cerut Uniunii Europene(UE) sa deschida negocieri cu aceasta tara in vederea aderarii la blocul comunitar, relateaza DPA sambata, potrivit agerpres.ro. Parlamentarii ucraineni din Rada suprema au facut apel la tarile UE sa aprobe negocierile de aderare cu Ucraina incepand de vineri,…

- Rusia a pierdut 321.800 de militari in Ucraina de la inceputul invaziei sale, a informat joi Statul Major al Ucrainei. In ultimele 24 de ore au fost uciși 1.130 de soldați rusi.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina.UPDATE 24 noiembrie,…

- Echipajele care deservesc sistemele de rachete cu lansare multipla Uragan (MLRS) ale armatei ruse au lovit un punct de comanda temporara forțelor ucrainene pe direcția Kupiansk, a comunicat Ministerul rus al Apararii

- Kievul si Moscova anunta vineri un acord in vederea repatrierii unui orfan ucrainean, Bogdan Iermohin, in varsta de 17 ani, transferat in Rusia din orasul ucrainean Mariupol dupa ce acesta a fost ocupat de catre armata rusa in urma unui asediu sangeros, si care urmeaza sa se intalneasca cu tutorele…

- Razboi in Ucraina, ziua 624. Vicepremierul ucrainean Oleksandr Kubrakov a declarat ca un coridor de transport in Marea Neagra funcționeaza in ciuda unui atac recent al rușilor asupra unei nave civile.

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns sambata la Kiev, inainte ca un raport al UE privind progresele inregistrate de Ucraina in procesul de aderare sa fie prezentat saptamana viitoare, scrie Reuters, care citeaza un deputat ucrainean.Deputatul Yaroslav Zheleznyak a anunțat…