Stiri pe aceeasi tema

- Suma incasata de Roman Abramovich, in schimbul vanzarii lui Chelsea, nu poate fi utilizata pentru ajutorarea victimelor razboiului din Ucraina din motive birocratice! Premierul britanic Rishi Sunak și noul ministrul de externe David Cameron au promis ca vor rezolva situația. Chelsea s-a vandut in mai…

- Fostul lider David Cameron a fost readus luni (13 noiembrie) in funcția de ministru de externe al Marii Britanii, in timp ce actualul premier Rishi Sunak și-a remaniat cabinetul dupa ce a demis-o pe ministrul de interne Suella Braverman. Revenirea lui Cameron sugereaza ca Sunak dorește sa aduca mai…

- Premierul britanic Rishi Sunak le-a cerut marti organizatorilor unui protest pro-palestinian sa anuleze aceasta demonstratie planificata sambata la Londra, ziua comemorarii armistitiului care a pus capat Primului Razboi Mondial, relateaza AFP.

- Premierul britanic avertizeaza: 'Inteligenta artificiala poate scapa de sub control'Prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, a avertizat joi despre riscurile inteligentei artificiale, inaintea unui summit in care Marea Britanie spera sa-si asume un rol global in modelarea modului in care este proiectata…

- Strategia Uniunii Europene referitoare la razboiul din Ucraina ”a esuat” si blocul ar trebui sa creeze un plan B, in masura in care ucrainenii nu vor castiga pe campul de lupta, a declarat vineri pe postul public de radio premierul ungar Viktor Orban, relateaza Reuters si MTI, preluate de Agerpres.…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anunțat, luni, ca Marea Britanie va oferi un nou ajutor pentru poporul palestinian. Afirma ca Guvernul britanic va oferi un sprijin umanitar suplimentar de 20 de milioane de lire sterline (24,4 milioane de dolari) pentru G

- Premierul britanic Rishi Sunak a sosit joi dimineața in Israel, a anunțat BBC. Vizita sa a fost anunțata in seara precedenta. Sunak urmeaza sa se intilneasca cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele Yitzhak Herzog. Durata vizitei va fi de doua zile, iar premierul britanic va vizita…

- Reacțiile internaționale dupa atacul comis asupra spitalului din orașul Gaza continua sa apara. Premierul britanic, Rishi Sunak a ajuns astazi in Israel. El iși va continua apoi turneul diplomatic și in alte capitale din regiune, au anunțat aseara reprezentanții din Downing Street.