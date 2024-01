Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au fost ucise, intre care cinci copii, iar alte opt ranite, sambata, in urma unui atac rusesc care a vizat orasul Pokrovsk si imprejurimile acestuia, in estul Ucrainei, a anuntat guvernatorul regional, conform AFP, citata de Agerpres.

- Crește numarul celor uciși la Kiev in atacul masiv cu rachete de vineri dimineața. "Inca doua cadavre au fost recuperate din ruine", a anunțat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, citat de Ukrainska Pravda. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca, potrivit celui mai recent bilant,…

- Serviciile de securitate rusești au spionat infrastructurile de stat și private ucrainene din 2014 prin intermediul a mii de camere de securitate care funcționau cu software-ul rusesc „TRASSIR” aparținand companiei ruse „DSSL”.

- Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk,…

- Ucraina studiaza posibilitatea de a-și schimba strategia de razboi cu Rusia. Acest lucru a fost declarat de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, relateaza RBC-Ucraina cu referire la un interviu pentru NBC News. "Armata noastra vine cu planuri diferite, operațiuni diferite pentru a avansa mai repede…

- UPDATE: Cel putin sase persoane au fost ucise si 14 au fost ranite sambata seara, in urma atacurilor rusesti cu rachete asupra unui depozit postal in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, transmite AFP.Presedintele Volodimir Zelenski a distribuit o inregistrare video pe retelele de socializare cu…

- Razboi in Ucraina, ziua 598. Ministrul de Finanțe al Ucrainei spune ca partenerii țarii ofera mai greu sprijin financiar, pentru ca „ei ar dori sa uite de razboi”, in contextul creșterii tensiunilor geopolitice.