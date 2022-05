Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 4 Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra acestei foste republici sovietice, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times, preluat luni de…

- UPDATE 3 Rusia a reluat duminica bombardarea combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, oras-port strategic la Marea Azov, de indata ce autobuzele care evacuau civili de la acest combinat au plecat, a declarat luni un consilier al primarului orasului, citat de Reuters. Orasul Mariupol, scena celor…

- UPDATE 1 Miniștrii Energiei din țarile UE poarta luni discuții de urgența, in contextul in care blocul comunitar incearca sa gaseasca un raspuns unitar la cererea Moscovei, care a cerut cumparatorilor sa plateasca gazul in ruble, in caz contrar riscand sa le fie intrerupta furnizarea, scrie Reuters.…

- UPDATE 3 Un spital și mai multe apartamente din Harkov au fost lovite noaptea trecuta, anunța serviciile de urgența ucrainene, potrivit BBC. Un spital și zone rezidențiale din orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, au fost lovite de bombardamente in timpul nopții, anunța serviciile de urgența…

- UPDATE 6 Administratia Volodimir Zelenski nu va accepta pierderi teritoriale in negocierile cu Rusia, a afirmat, luni seara, Serhii Marcenko, ministrul ucrainean de Finante, citat de postul de televiziune CNN. „Noi nu vom accepta nicio pierdere pentru tara noastra. Vom lupta impotriva oricarui scenariu…

- UPDATE 5 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Parlamentului Frantei, intensificarea eforturilor tarilor europene pentru „apararea libertatii comune” si pentru a forta Rusia sa accepte pacea. „Sunt recunoscator pentru…

- Rusia nu va mai accepta plati in euro sau dolari pentru gazele exportate in tarile Uniunii Europene, a anuntat miercuri presedintele Vladimir Putin, in contextul sanctiunilor masive care vizeaza sistemul financiar rus din cauza invaziei militare in Ucraina. „Am luat decizia de a implementa o serie de…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…