- Occidentul ar trebui sa inaspreasca sanctiunile impotriva Rusiei si sa livreze Kievului rachete cu raza lunga de actiune, ca raspuns la cele mai recente bombardamente ale Moscovei asupra Ucrainei, a declarat miercuri ministrul polonez al afacerilor externe Radoslaw Sikorski, informeaza Reuters. Occidentul…

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut marti ca a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, dar a precizat ca nu au existat victime. Rusia a efectuat lovituri masive impotriva Ucrainei marti dimineata, in jurul momentului acestui incident. Referindu-se la „explozia…

- Bombardamentele ucrainene asupra orașului Donețk au ucis luni patru persoane, a declarat un oficial rus instalat in regiunea estica a Ucrainei, in timp ce atacurile aeriene ale Rusiei asupra mai multor regiuni ucrainene au ucis cel puțin o persoana, au declarat oficiali locali. Treisprezece persoane…

- Infrastructura energetica ucraineana a fost atacata de ruși de zeci de ori in ultimele saptamani, a anunțat Ministerul Energiei din Ucrainei. Rușii au atacat infrastructura energetica de 60 de ori in ultimele saptamani, susține ministerul ucrainean, potrivit Sky News. Prin intermediul unui comunicat,…

- Importanti membri republicani din Congresul SUA i-au cerut presedintelui Joe Biden sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, intr-un gest de sprijin pentru Kiev in randul parlamentarilor americani.

- Sistemele de rachete tactice ale armatei (ATACMS) furnizate de SUA vor forța probabil comandamentul rus sa aleaga intre fortificarea depozitelor de muniții existente sau dispersarea lor in continuare in parțile ocupate ale Ucrainei, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in cea mai recenta…

- Decizia Washingtonului de a trimite rachete ATACMS cu raza lunga de actiune in Ucraina a fost „o greseala grava” care va avea consecinte serioase, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei in SUA, dupa ce Kievul a declarat ca a folosit aceste arme pentru prima data, transmite Reuters.

- Apararea antiaeriana a Ucrainei a doborat 24 din 29 de drone lansate de ruși in noaptea de miercuri spre joi, au anunțat joi oficialii ucraineni. Forța Aeriana a Ucrainei susține ca dronele au fost distruse in regiunile Odesa și Nikolaiev din sud, precum și in regiunea centrala Kirohovrad. „Inamicul…