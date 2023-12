Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 675. Ucraina raspunde Rusiei dupa atacurile masive de vineri. Armata ucraineana lanseaza in mod constant lovituri in Rusia, in special in regiuni foarte apropiate de teritoriul sau. Rusia cere o reuniune a Consiliului de Securitate

- Țara NATO care sprijina masiv Ucraina avertizeaza ca Rusia ar putea ataca Alianța Nord Atlantica: Va trebui sa ne obișnuim cu gandul unui razboi de aparare!O importanta țara NATO trage un semnal de alarma și evoca o posibila agresiune ruseasca asupra spațiului Alianței Nord Atlantice. Germania…

- Canale de Telegram locale au raportat zgomote de explozii in orașul rus in cursul nopții trecute. In replica, Ministerul rus al Apararii a declarat ca forțele lor au doborat o drona ucraineana deasupra regiunii Smolensk, in jurul aceleiași ore locale de 23:00. Guvernatorul regiunii a confirmat ca nu…

- Luptele dintre ucraineni și ruși se intensifica in jurul orașului Bahmut, ocupat de Rusia in primavara. Ambele tabere susțin ca au respins atacuri ale adversarului. Volodimir Fitio, un purtator de cuvant al forțelor terestre ucrainene, a declarat ca rușii și-au concentrat atacurile asupra Klișchiivka,…

- Trupele ruse de artilerie care deservesc un sistem Giatsint-B a distrus pe direcția Kupiansk un sistem Crab de orgine poloneza. Au fost lovite trupele ucrainene concentrare in zona, a declarat Ministerul Apararii Rus

- Ucraina studiaza posibilitatea de a-și schimba strategia de razboi cu Rusia. Acest lucru a fost declarat de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, relateaza RBC-Ucraina cu referire la un interviu pentru NBC News. "Armata noastra vine cu planuri diferite, operațiuni diferite pentru a avansa mai repede…

- Unitațile trupelor rusești „Centru” ar fi dejucat șase tentative de atac al Forțelor Armate ale Ucrainei in zona Tosky și Serebryansky pe direcția Krasnolimansk, informația a fost comunicata de ofițerul de presa al grupului Alexander Savchuk

