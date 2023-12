Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele rusești din regiunea Herson din sudul Ucrainei au ucis cinci persoane, inclusiv un barbat de 87 de ani și soția sa de 81 de ani, care au murit in urma unei raiduri asupra cladirii in care locuiau.

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, transmite AFP. ‘In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de…

- Patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor atacuri asupra unor zone rezidențiale in cursul nopții de sambata spre duminica, scrie The Guardian. In cursul nopții, patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor lovituri asupra unor zone rezidențiale din regiunile Harkov, Donețk și Herson, a…

- Doua persoane au murit in urma atacurilor rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, au anuntat autoritatile ucrainene, care au afirmat ca au doborat o racheta si majoritatea dronelor lansate de Rusia in timpul unui nou atac nocturn, relateaza AFPUn barbat in varsta de 78 de ani a murit duminica…

- Doua persoane au murit in urma atacurilor rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, au anuntat autoritatile ucrainene, care au afirmat ca au doborat o racheta si majoritatea dronelor lansate de Rusia in timpul unui nou atac nocturn, scrie The Guardian.

- Doua persoane au fost ucise luni dimineața dupa ce rușii au bombardat o parcare din orașul Herson din sudul Ucrainei, au declarat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters. Procurorii regionali au deschis o ancheta pentru crime de razboi in legatura cu atacul care a avut loc in jurul orei 9.00 dimineața.…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și cladirile au fost…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise in atacurile rusești asupra Ucrainei in ultimele 24 de ore, au anunțat duminica oficiali locali, transmite The Guardian. Potrivit AP, doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite in regiunea Herson, dupa ce peste 100 de obuze au bombardat zona in weekend,…