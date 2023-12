Rusia a lansat 15 drone asupra Ucrainei, majoritatea in sudul țarii, in cursul nopții de sambata spre duminica, apararea aeriana distrugand 14 dintre ele, a anunțat duminica armata ucraineana, citata de Reuters. „In urma luptelor aeriene, forțele aeriene și forțele de aparare ale Ucrainei au distrus 14 drone in regiunile Mykolaiv, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Dnipro și […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 668. 14 din cele 15 drone lansate de rusi, doborate in cursul noptii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .