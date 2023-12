Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au inceput sa construiasca școli subterane puternic fortificate! Confruntați permanent cu amenințarea atacurilor rusești, oamenii au luat masuri si vor sa ii ajute pe cei mici sa isi continue studiile in siguranta, chiar daca invazia Moscovei continua.

- Razboi in Ucraina, ziua 628. Președintele Volodimir Zelenski i-a avertizat duminica pe ucraineni sa se pregateasca pentru noi valuri de atacuri rusești asupra infrastructurii pe masura ce se apropie iarna.

- Razboi in Ucraina, ziua 613. Barbatii ucraineni, apti de serviciul militar si care vor sa fuga din tara, sunt urmariti cu drone de serviciul ucrainean de frontiera. Intre timp, Ucraina a primit un nou sistem de aparare aeriana din Germania.

- Razboi in Ucraina, ziua 610. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca un atac cu drone rusești, miercuri dimineața, in vestul regiunii Khmelnitskyi, a vizat probabil centrala nucleara din zona, relateaza Reuters.

Rusia acuza Belarus ca are „alte prioritați". Spioni ucraineni cu legaturi stranse cu CIA duc un razboi din umbra cu Moscova

UPDATE: Cel putin sase persoane au fost ucise si 14 au fost ranite sambata seara, in urma atacurilor rusesti cu rachete asupra unui depozit postal in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, transmite AFP.Presedintele Volodimir Zelenski a distribuit o inregistrare video pe retelele de socializare cu…

- Surse ruse au susținut pe scara larga ca forțele ruse sunt acum capabile sa interzica toate liniile de comunicații terestre ucrainene (GLOC) in Avdiivka, deși un proeminent blogger rus a declarat ca aceste afirmații sunt premature.

- Generalul in retragere Ben Hodges, fostul comandant al Armatei americane din Europa, a argumentat ca decizia armatei ucrainene de a pune accentul pe atacurile asupra artileriei, cartierelor generale și centrelor logistice rusești face parte dintr-un plan strategic mai amplu, care nu se concentreaza…