- Transportatorii slovaci amenința ca vor bloca de vineri principala trecere a frontierei cu Ucraina, daca nu se iau masuri pentru limitarea concurenței cu transportatorii ucraineni, a declarat șeful asociației transportatorilor din Slovacia, UNAS, transmite Reuters.

- Camionagii și fermierii polonezi au blocat accesul la Medyka, unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. Ei extind astfel un protest care a blocat deja mii de camioane in alte trei puncte de trecere a frontierei.Camionagiii polonezi spun ca pierd teren in fața companiilor…

- Principalul punct de trecere a graniței dintre Ungaria si Ucraina este aglomerat, miercuri, de lungi cozi, a informat Autoritatea Vamala din Ungaria, in conditiile in care transportatorii rutieri au trebuit sa gaseasca rute alternative din cauza blocajelor aparute la punctele de trecere a granițelor…

- Viktor Orban și Robert Fico au luat cuvantul la summitului Uniunii Europene, care se desfașoara la Bruxelles in perioada 26-27 octombrie, criticand noul ajutor financiar militar propus pentru Ucraina.

- Forțele ruse au bombardat sambata de 21 de ori zonele din regiunea Sumi, aproape de granița cu Rusia. In urma atacurilor, s-au inregistrat 101 explozii, iar un civil a murit, a anunțat Administrația Militara Regionala Sumi. Bombardamente ale forțelor ruse au avut loc și asupra regiunii Donețk, care…

- UPDATE 6.50 Rusia a afirmat, in cursul noptii de duminica spre luni, ca a doborat mai multe drone ucrainene in Crimeea anexata, in regiunea Moscova, precum si in Belgorod si Voronej, aproape de Ucraina, noteaza AFP, citat de Agerpres. Momente de panica in Tulcea, dupa un nou atac al rușilor in porturile…

- Polonia si alte tari din UE ar putea fi inundate de cereri ucrainene de extradare a barbatilor cu varsta de incorporare in armata care au fugit de razboi si au parasit tara dand mita. Unii ucraineni sunt deja predati de Polonia serviciilor ucrainene, scrie cotidianul polonez „Rzeczpospolita”.Kievul…