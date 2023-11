Armata ucraineana a distrus opt din cele noua drone de atac lansate in noaptea de sambata spre duminica de ruși, au anunțat duminica reprezentanții forțelor aeriene din Ucraina, potrivit Reuters. Cele opt drone au fost distruse de ucraineni. Autoritațile nu au spus unde a cazut a noua drona și daca a facut victime sau pagube. […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 639. Opt drone doborate in timpul unui atac nocturn rusesc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .