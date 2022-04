Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca apar dovezi ca trupele rusești au ucis zeci de mii de civili in Mariupol, conform Sky News. El a declarat ca Ucraina a interceptat conversații rusești despre „modul in care ascund urmele crimelor lor”. Primarul din Mariupol a estimat ca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca este un „sponsor al terorismului” in discursul sau nocturn de sambata, denunțand atacul asupra portului Odesa, care a coincis cu Sambeta Sfinta, inainte de sarbatoarea Paștelui, celebrata pe 24 aprilie de mulți creștini din Ucraina. „Astazi…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus miercuri sa il schimbe pe Viktor Medvedciuk, un politician pro-rus de rang inalt, cu prizonieri de razboi deținuți de forțele ruse, scrie Reuters. Intr-un discurs ținut la primele ore ale dimineții, el a declarat ca este „important ca forțele noastre…

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca tara sa nu are armele necesare pentru a elibera orasul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de fortele ruse, relateaza DPA. „Daca am primi avioane si suficiente vehicule blindate grele, artileria necesara, am putea sa o…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a multumit cancelarului austriac Karl Nehammer si premierului britanic Boris Johnson pentru vizitele lor la Kiev sambata, transmite dpa. Intalnirea cu premierul Boris Johnson arata ca „nu exista obstacole in calea libertatii”, a spus el intr-un mesaj video…

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Volodimir Zelenski a vorbit in fata Parlamentului Australiei. Presedintele ucrainean a multumit pentru ajutorul primit si a atras atentia asupra terorii pe care Vladimir Putin o aduce asupra tarii sale. In orase precum Mariupol

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține ca asediul pe care militarii ruși il fac la Mariupol „va intra in istoria crimelor de razboi”. Președintele a facut aceste afirmații in timpul mesajului zilnic adresat poporului ucrainean. „Sa faci asta unui oraș pașnic, sa faci ceea ce ocupanții au…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…