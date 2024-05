Stiri pe aceeasi tema

- O luna ii mai desparte pe suporterii romani de Campionatul European de Fotbal, care va avea loc in Germania in perioada 14 iunie-14 iulie. Calificarea Romaniei, dupa absenta din editia anterioara, va duce cel putin 30.000 de romani la cele trei meciuri ale nationalei, scrie Ziarul Financiar.

- Cati bani trimit romanii din afara pe Revolut: Doar in primele 3 luni din an s-au trimis 570 mil. euro inapoi in Romania. Cea mai mare parte din bani a venit din Italia, anunța Ziarul Financiar, potrivit mediafax.

- Fiul unui fost deputat pare a fi abonat la bani publici. Vorbim despre Bogdan Solcanu, fiul fostului senator PSD Ion Solcanu, care caștiga pe banda rulanta contracte cu primariile din țara. Multe dintre acestea sunt acordate prin incredințare directa! Fiul fostului deputat Ion Solcanu, abonat la bani…

- In aprilie 2024, o configurație astrala excepționala promite o ploaie de bani pentru anumite semne zodiacale, potrivit astrologilor. Cu toate acestea, aceasta mana cereasca nu va fi rezultatul intamplarii. Zodiile cu stea in frunte in aprilie 2024 Trei nativi sunt norocoșii acestei perioade proaspera,…

- Un om de afaceri bine cunoscut din Romania face angajari pe banda rulanta. Salariile sunt foarte bune, iar angajarile se fac in funcție de pregatire. Mai multe detalii, in randurile de mai jos. Angajari la grupul UMB Dorinel Umbrarescu deține grupul UMB din care fac parte Spedition UMB, Tehnostrade…

- Romanii nu se mai inghesuie la programul Noua Casa. Potrivit datelor, bancile au acordat credite prin program de puțin peste 1% din bugetul total in ultima luna. Numarul de cereri se apropie de 100, la nivel național. Cea mai mare parte a creditelor au fost accesate de tinerii sub 35 de ani. Programul…

- Nu ar fi nici prima, și nici ultima data cand forul CNA ia astfel de decizii. Numai ca, in cazul de fața, vorbim despre o lovitura dura pentru un celebru post TV din Romania. Lucrurile nu stau foarte bine, ca urmare, CNA ii trimite amenzi pe banda rulanta.

- Anul trecut, 30% din contestațiile impotriva deciziilor ANAF și Autoritatea vamala au fost caștigate in instanța. Valoarea totala s-a ridicat la aproximativ 600 milioane de lei. Reprezentanții mediului de afaceri dau vina pe legislația complicata, care mai mult ii incurca pe inspectorii fiscali. Așa…