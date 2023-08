Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina adopta o abordare strategica in contraofensiva, pastrandu-și cei mai bine antrenați soldați pe margine. In aceasta etapa, armata Kievului ataca in diverse puncte, dar fara sa forțeze rezultate de amploare. Scopul acestei tactici este sa identifice punctele slabe ale apararii ruse, in vederea…

- Organizatia Amnesty International a cerut autoritatilor din statul nigerian Lagos sa nu-si puna in practica planul de inhumare in masa a mai mult de 100 de cadavre nerevendicate ale unor persoane ucise in cursul protestelor impotriva brutalitatii politiei din 2020, scrie Rador.Organizatia doreste…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a numit pe amiralul Lisa Franchetti in fruntea fortelor navale americane, fiind prima femeie care ocupa acest post si care devine membru al Statului Major Interarme in ultimii ani in SUA, scrie Rador.In armata de la 21 de ani, Lisa Franchetti, in varsta de…

- Rușii și ucrainenii amenința reciproc cu atacarea navelor din Marea Neagra, inclusiv cele civile. "Toate navele care circula pe Marea Neagra spre porturi din Rusia sau spre porturi ucrainene aflate pe teritoriul ocupat temporar de Rusia vor putea fi considerate de Ucraina ca transportand marfuri militare,…

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili

- Razboi in Ucraina, ziua 506. Președintele Vladimir Putin a spus ca a incercat, și nu a reușit, sa-l inlocuiasca pe Evgheni Prigojin ca lider al luptatorilor Wagner in Ucraina, dupa ce șeful mercenarului i-a respins propunerea in timpul unei intalniri de l

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut duminica ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, prima victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite The Guardian.

- Calea ferata simpla Constanța-Mangalia (44 km) cu ramura Eforie Nord-Techirghiol (4.5 km) a fost construita intre anii 1916-1938 de catre Administrația CFR in scop turistic, strategic si economic. Primul tronson a fost inceput in 1916, dar a fost intrerup