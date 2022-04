UPDATE 4 Papa Francisc spune ca Ucraina a fost „tarata intr-un conflict crud și fara sens”, iar duminica se marcheaza un „Paște al razboiului”. Papa Francisc i-a indemnat pe liderii din intreaga lume sa asculte apelul poporului pentru pace in Ucraina, duminica, ziua cand s-a marcat un „Paște al razboiului”, relateaza Sky News. In ceea […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 53. Noapte agitata in Ucraina, alarme de atac aerian in aproape toata țara UPDATE 4 Papa Francisc, marcat de masacrul din Ucraina: Un Paște al razboiului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .