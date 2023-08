Stiri pe aceeasi tema

- In ziua a 528-a de razboi in Ucraina, are loc o intalnire internaționala la Jeddah, in Arabia Saudita, pentru discuții legate de posibilele principii ale unui acord de pace.Ucraina a inițiat aceste discuții, fara a invita Rusia, insa China și-a confirmat participarea in ultimul moment. Trimisul special…

- Razboi in Ucraina, ziua 528. La Jeddah, in Arabia Saudita, incep discuții internaționale referitoare la principiile unui eventual acord de pace in Ucraina. Rusia nu a fost invitata la aceste discuții inițiate de Ucraina, in timp ce China și-a confirmat pa

- Sa nu credeți ca participarea mea la summitul BRICS este mai importanta decat sa fiu in Rusia", a sustinut Vladimir Putin, potrivit Rador.Președintele rus Vladimir Putin, care nu va participa la un summit al BRICS in luna august, a declarat sambata ca nu crede ca o astfel de vizita ar fi mai importanta…

- Arabia Saudita va gazdui in luna august discuții pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, la care sunt invitate statele occidentale, Ucraina și alte puteri globale in ascensiune, a anunțat sambata publicația Wall Street Journal, citata de Reuters.

- Oamenii de stiinta si militantii sunt exasperati de lipsa de actiune a organismelor internationale pentru a reduce incalzirea globala, chiar daca vremea extrema din China pana in Statele Unite subliniaza criza climatica cu care se confrunta lumea. Oficialii din domeniul energiei ai G20 trebuiau sa emita…

- Ambasadoarea Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, este așteptata sa se intalneasca cu omologul sau rus la Washington, DC, a transmis vineri pe Twitter Ambasada SUA la Moscova, informeaza Rador.Lynne Tracy și ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, au discutat o serie de probleme bilaterale, inclusiv…

- Trimisul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, a declarat, in timpul unei vizite la Kiev, in perioada 16-17 mai, ca nu exista o metoda universala de rezolvare a crizei ucrainene, iar RPC va ajuta la rezolvarea problemei in felul sau. Despre aceasta a anunțat, joi, Ministerul chinez de…

- Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice din 2019 si fost ambasador in Rusia, Li Hui, incepe luni un turneu in Ucraina, in Rusia si in mai multe orase europene. Beijingul afirma ca prin acest turneu urmareste sa discute o reglementare politica a crizei din Ucraina, scrie digi24.ro…