Stiri pe aceeasi tema

- O drona a lovit un zgarie-nori intr-un cartier de afaceri la Moscova, a informat in aceasta dimineata primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, adaugand ca mai multe dintre aceste dispozitive au fost doborate de apararea antiaeriana. “Mai multe drone au fost doborate de sistemele de aparare aeriana…

- Locuitorii Moscovei au fost treziți inspaimantați in miez de noapte cand doua drone ucrainene s-au prabușit in apropierea cladirii Ministerului rus al Apararii din centrul orașului, iar o alta drona a lovit o cladire de birouri intr-o zona din sudul capitalei, relateaza The Moscow Times și AFP.https://www.youtube.com/watch?v=fn4svIGuFCE"In…

- Loviturile rusesti asupra zonelor portuare ucrainene au continuat joi, dupa ce Moscova a avertizat in ajun ca navele care se indreapta spre porturile ucrainene din Marea Neagra ar putea fi considerate tinte militare, relateaza Reuters. Pe masura ce au crescut ingrijorarile legate de retragerea Rusiei…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Familiile liderilor Wagner au fost amenințate de serviciile de informații rusești inainte ca Evgheni Prigojin sa-și opreasca avansul spre Moscova, au declarat surse de securitate britanice pentru The Telegraph. De asemenea, s-a apreciat ca mercenarii aveau 8.000 de luptatori, in loc de 25.000, așa cum…

- Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, se muta in Belarus, dupa acordul de a nu inainta spre Moscova, in vreme ce Kremlinul a transmis ca acuzațiile penale impotriva lui vor fi retrase și niciunul dintre luptatorii Grupului Wagner nu va fi urmarit penal, potrivit Sky News. Kremlinul afirma ca acuzațiile…

- Cel putin doua persoane au fost ranite vineri dupa ce o drona a lovit un imobil rezidential in orasul Voronej, in sudul Rusiei, nu departe de Ucraina, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP. ‘O drona a cazut la Voronej’, a scris guvernatorul regional Aleksandr Gusev pe Telegram. ‘Doua persoane…