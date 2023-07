Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 517. Cel putin un copil a fost ucis, iar alte persoane au fost ranite in urma unui atac atribuit fortelor militare ruse comis asupra localitatii ucrainene Kostiantnivka, situata in regiunea Donetk.

- Volodimir Zelenski spune ca podul Kerci, construit de ruși, și care leaga Crimeea ocupata de teritoriul Rusiei, este o ținta militara legitima pentru aparatorii ucraineni pentru ca „aduce razboi și nu pace”.

- Ucrainenii continua sa atace pozițiile militare ale rușilor, revendicand o noua lovitura in Crimeea. Ținta a fost un depozit de muniții, izbucnind un incendiu de proporții cu care autoritațile de ocupație estimeaza ca se vor lupta 2 zile.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili

- Razboi in Ucraina, ziua 509. Doi baieți de 8 și 10 ani au fost grav raniți de o explozie, in timp ce se jucau intr-un sat din sudul regiunii Herson, potrivit lui Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiune.

- Razboi in Ucraina, ziua 509. Doi baieți de 8 și 10 ani au fost grav raniți de o explozie, in timp ce se jucau intr-un sat din sudul regiunii Herson, potrivit lui Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiune.

- Razboi in Ucraina, ziua 506. Dupa ce revolta mercenarilor Wagner ai lui Evgheni Prigojin a destabilizat Moscova, Kirilo Budanov, seful spionajului militar ucrainean, s-a folosit de ocazie pentru a spune ceea ce stiu spionii ucraineni despre inamicul lor.

- Un incendiu major a izbucnit miercuri dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea unui pod crucial care leaga Rusia continentala de Crimeea, a declarat un oficial rus, la cateva zile dupa ce Moscova a acuzat Ucraina pentru un atac care a incendiat un depozit de petrol din Sevastopol, informeaza…