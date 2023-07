Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 511. Administratia SUA intentioneaza sa anunte asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 1,3 miliarde de dolari, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 511. Administratia SUA intentioneaza sa anunte asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 1,3 miliarde de dolari, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Aparitie surpriza a presedintelui Volodimir Zelenski, care a venit in Piata Lukiskiu din Vilnius, insotit de prima-doamna Olena Zelenska si de cuplul prezidential lituanian, gazdele reuniunii NATO.

- Presedintele american Joe Biden este in drum spre Europa. El este asteptat duminica in Marea Britanie, unde se va intalni cu premierul Rishi Sunak si cu regele Charles al III-lea, inainte de a participa la summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius, Lituania, relateaza Reuters. Dupa summit, liderul…

- Portul Constanța risca sufocarea din cauza afluxului masiv de cerealele venite din Ucraina (Reuters)Portul Constanța a devenit esențial pentru exportul catre Europa a cerealelor din Ucraina, dar risca sa nu faca fața cantitaților estimate, mai ales ca volumele s-ar putea dubla fața de anii trecuți…

- Presedintele rus Vladimir Putin si printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman au exprimat aprecieri miercuri, in timpul unei convorbiri telefonice, in privinta cooperarii bilaterale in cadrul grupului de producatori de petrol OPEC+, informeaza Reuters. CITESTE SI BREAKING NEWS Sindicaliștii din…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.