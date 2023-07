Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea - peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 - de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei, informeaza luni Reuters si DPA, preluate de Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 509. Doi baieți de 8 și 10 ani au fost grav raniți de o explozie, in timp ce se jucau intr-un sat din sudul regiunii Herson, potrivit lui Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiune.

- Marea Britanie a introdus o noua legislație care permite ca sancțiunile rusești sa ramana in vigoare pana cand Moscova platește compensații Kievului, a declarat luni, 19 iunie, intr-un comunicat de presa, Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO), transmite CNN . De asemenea,…

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.