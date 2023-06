UPDATE VIDEO Prigozhin în prima adresare publică, FSB fuge din calea Wagner

11.48 Birourile FSB sunt evacuate în Voronezh și Lipetsk. Regiunile se află în calea lui Prigozhin care se îndreaptă spre Moscova prin Rostov. FSB offices are being evacuated in Voronezh and Lipetsk regions. They are on Prigozhin's path to Moscow…