- Razboi in Ucraina, ziua 481. Bombardamentele ucrainene asupra regiunii Kursk din vestul Rusiei au ranit doua persoane și au avariat cladiri, inclusiv o fabrica de zahar, a declarat duminica guvernatorul regional Roman Starovoyt.

- Ucrainenii continua contraofensiva și anunța recucerirea mai multor localitati din Donetk și Zaporojie. In schimb, Ministerului Apararii de la Moscova sustine ca armata rusa a respins tentative de incursiuni ucrainene in aceste regiuni. Și forțele ruse continua atacurile, iar un purtator de cuvant al…

- Atat Moscova, cat și Kievul au raportat vineri lupte grele in Ucraina, iar bloggerii au descris primele apariții de blindate germane și americane, semnaland ca a inceput contraatacul mult anticipat al Ucrainei. Casa Alba a declarat vineri ca Rusia pare sa iși aprofundeze cooperarea in domeniul apararii…

- ''Lupte grele'' erau in curs vineri dimineata devreme in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, a anuntat un responsabil al ocupatiei ruse, Vladimir Rogov, intr-un moment in care Kievul se declara pregatit sa lanseze o contraofensiva de amploare, informeaza AFP, potrivit Agerpres."La ora actuala,…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Postul sud-coreean de televiziune MBC a relatat ca negocierile pentru vanzarea fabricilor Hyundai din Rusia sunt in etapa finala, adaugand ca producatorul auto asteapta aprobarea finala din partea guvernului rus. ”Este adevarat ca sunt in desfasurare discutii cu privire la vanzare, dar nu s-a decis…

- Pavel Gubarev a vorbit, astfel, intr-o postare pe canalul de Telegram, despre riscul tradarii de catre Kremlin și a "cincea coloana" din interiorul Federației Ruse, care ar putea intra in negocieri de pace cu Ucraina, relateaza Ziare.com.In postarea menționata, Gubarev a amenințat chiar Kremlinul cu…