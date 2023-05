Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 455. Administratia de la Moscova a anuntat, marti seara, interceptarea a doua bombardiere strategice americane, intr-un incident produs in spatiul aerian international, deasupra Marii Baltice. Washingtonul este sceptic privind util

- Razboi in Ucraina, ziua 450. Fortele militare ucrainene au avansat in anumite zone ale orasului Bahmut, unde sunt lupte intense cu armata rusa, anunta Administratia de la Kiev, in timp ce autoritatile ruse au raportat moartea a doua persoane in atacuri co

- Serviciul de presa al Fortelor de Operatii Speciale din Ucraina a transmis vineri seara ca rusii au folosit bombe cu fosfor si munitie incendiara in Bahmut, publicand mai multe inregistrari video, relateaza NEXTA, un grup media independent, citat de news.ro."Inamicul a folosit fosfor si munitie incendiara…

- Kramatorsk, unul dintre cele mai importante orase ucrainene din regiunea Donetk, traieste zi de zi sub presiunea atacurilor aeriene si sub amenintarea unor eventuale atacuri terestre in cazul in care Bahmut ar cadea. Localitatea, care inainte de invazia rusa avea peste 200.000 de locuitori, este acum…

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Seful centrului de presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din direcția operationala Tavriisk, colonelul Oleksi Dmitraskivski, a declarat, luni, ca rușii intentioneaza sa incercuiasca orasul Avdiivka, din regiunea Donețk, astfel ca, in viitorul apropiat, situația din zona respectiva ar putea deveni…

- Razboi in Ucraina, ziua 376. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei. In același timp, o analiza arata ca Ucraina consum