- Cel putin sapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, vineri, in atacuri lansate de fortele militare ucrainene asupra orasului Donetk, aflat sub ocupatie rusa, anunta autoritatile regionale pro-ruse, conform cotidianului Le Monde."Fortele ucrainene au atacat un spital, un parc si o cladire…

- Serviciile de informații ucrainene au luat in considerare in toamna posibilitatea de a ataca forțele rusești desfașurate in Siria cu ajutorul rebelilor kurzi, a relatat Washington Post , citand un document „strict secret” al serviciilor de informații americane, divulgat recent pe internet, potrivit …

- Fortele rusesti au continuat atacurile de-a lungul frontului si le-au concentrat asupra a doua orase ucrainene din regiunea estica Donetk, a anuntat armata ucraineana, care spune ca a respins peste 40 de lovituri inamice in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters, conform news.ro.Luptele cele mai intense…

- Forțele rusești au inregistrat unele succese in orașul Bahmut, situat pe linia frontului din estul Ucrainei, au declarat oficiali militari ucraineni, citați de Reuters. Bahmut și orașele din jur din regiunea Donețk au fost punctul central al asaltului in cea mai mare parte a celor 13 luni de invazie…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Experti ai Natiunilor Unite au constatat atrocitati, inclusiv executii, comise de fortele militare ucrainene si ruse impotriva prizonierilor de razboi, conform unui raport citat de cotidianul Le Monde.

- Președintele american Joe Biden a ajuns la Kiev intr-o vizita surpriza, pe masura ce se apropie prima „aniversare” a invaziei Rusiei in Ucraina. Calatoria este o surpriza pentru mulți, deoarece președintele american trebuia sa viziteze Polonia, iar saptamana trecuta Casa Alba a declarat ca nu intenționeaza…

- Fortele ucrainene din orasul Bahmut din estul tarii continua sa reziste atacurilor constante ale Rusiei, a declarat presedintele ucrainean Volodir Zelenski intr-un mesaj video transmis luni seara, potrivit DPA. El a precizat ca, in cursul zilei de luni, inaltul comandament al Ucrainei a discutat intr-o…