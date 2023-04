Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma bombardamentelor efectuate vineri de armata rusa asupra orasului Sloviansk, situat in estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene, citate de cotidianul Le Monde.

- Cel putin cinci persoane au murit si 15 au fost ranite, vineri, in orasul Sloviansk din estul Ucrainei in urma unui atac cu rachete al rusilor care au lovit locuinte, a declarat guvernatorul local, avertizand ca ar putea exista mai multe persoane ingropate sub daramaturi, relateaza The Guardian, transmite…

- In ultimele 24 de ore, bombardamentele efectuate de catre Rusia in regiunea Donețk din estul Ucrainei au dus la decesul a cel puțin doua persoane civile. Incidentul s-a produs in orașul Avdiivka, unde cei doi decedați, printre care și un bebeluș in varsta de 5 luni, au murit ca urmare a bombardamentelor.…

- Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete si drone in noaptea de miercuri spre joi in intreaga Ucraina, in principal asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din tara vecina, dar și asupra Odesei, important port la Marea Neagra, și Kievului.

- UPDATE 07:00 Cel putin trei persoane au murit in atacul asupra KramatorskCel putin trei persoane au murit si aproximativ 20 au fost ranite cand o racheta rusa a lovit un bloc de apartamente din Kramatorsk, in estul Ucrainei. „Trei persoane au fost ucise si alte douazeci au fost ranite” si „cel putin…

- Unitati ale armatei ucrainene au respins in ultimele 24 de ore atacurile invadatorilor rusi in perimetrul a 12 asezari din regiunile Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, a anunțat sambata Statul Major General al armatei ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 327. Crește bilanțul victimelor de la Dnipro. Cel puțin 30 de oameni au murit in bombardamentele fortelor ruse. Alti peste 70 sunt raniti, dintre care 14 copii. Cel mai mic, o fetita de doar 3 ani. Autoritațile ucrainene au decreta

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 64 au fost ranite intr-un atac cu rachete rusesti care au lovit sambata un bloc inalt de apartamente din orasul Dnipro, potrivit autoritatile locale.