UPDATE 9.00 Ucraina și Rusia an anunțat ca sute de militari inamici au fost uciși sambata, in luptele sangeroase care se dau in zona Bahmut. Trupele rusești ataca, iar cele ucrainene incearca sa le respinga. Raul Bahmuțka reprezinta acum noua linie a frontului. UPDATE 7.40 Ucraina implementeaza masuri de securitate suplimentare dupa atacul masiv de saptamana aceasta, a anunțat ministrul ucrainean de Interne, potrivit CNN. Oficialii pun in aplicare masuri suplimentare de securitate și aparare in intreaga Ucraina pentru a proteja infrastructura critica și zonele rezidențiale de un alt atac rusesc…