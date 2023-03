Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului de mercenari Wagner din Rusia a afirmat intr-un interviu ca Moscovei ar putea sa ii ia doi ani pentru a reusi sa controleze in intregime cele doua regiuni din estul Ucrainei a caror capturare a fost declarata drept un obiectiv cheie al razboiului, informeaza Reuters.

- Trupele ruse au pierdut probabil zeci de vehicule blindate in timpul unui atac esuat asupra orasului Vuhledar din estul Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apararii, care pe de alta parte confirma inaintari ale trupelor ruse in estul Ucrainei, transmite Reuters. In apropierea orasului Vuhledar,…

- Rusia a trimis intariri in estul Ucrainei inainte de o posibila noua ofensiva, a declarat un guvernator ucrainean, dar serviciile de informatii britanice au apreciat marti, 7 februarie, ca este putin probabil ca Moscova sa dispuna de suficiente forte pentru a influenta intr-un mod semnificativ cursul…

- Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner din Rusia, a declarat duminica ca lupte aprige au loc in partile de nord ale orasului ucrainean Bahmut, und e atentia fortelor ruse s-a concentrat de mai multe saptamani, scrie The Guardian. Prigojin a declarat ca fortele ucrainene nu se retrag, relateaza…

- Un fost consilier al Kremlinului a avertizat ca in timp ce Moscova iși continua invazia sangeroasa a Ucrainei, situația politica din Rusia se indreapta inspre o lovitura de stat militara, scrie The Daily Beast.Abbas Galliamov, fostul scriitor de discursuri al lui Vladimir Putin, a spus ca in Rusia toate…

- Rusia iși consolideaza forțele in Ucraina, dar forțele armate ucrainene rezista in luptele aprige pentru orașul Soledar din estul țarii, a declarat joi, 12 ianuraie, viceministrul ucrainean al aparari, Hanna Maliar, transmite Reuters . De asemenea, oficialul ucrainean susține ca rusii nu tin cont de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- UPDATE 7:00 - Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prihojin, a declarat sambata ca dorește ca forțele sale și armata rusa sa captureze micul oraș Bahmut din estul Ucrainei, deoarece poseda „orașe subterane” prin care se pot deplasa trupe și tancuri, relateaza Reuters.UPDATE 6:15 - Ucraina a actualizat…