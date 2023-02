Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei chineze, aflat in vizita oficiala la Budapesta, si-a exprimat luni apropierea de pozitia Ungariei in dosarul ucrainean, dupa ce a acuzat Washingtonul ca "toarna gaz pe foc" prin afirmatia ca Beijingul vrea sa livreze arme Rusiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la…

- Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, aflat in vizita oficiala la Budapesta, si-a exprimat luni dorinta de a colabora cu Ungaria pentru a "pune capat actualului razboi" din Ucraina, afirmand ca pozitia Chinei este una similara cu cea adoptata de regimul de la Budapesta in ceea ce priveste conflictul din…

- Statele Unite incep sa observe tendinte „ingrijoratoare” in ceea ce priveste sprijinul Chinei pentru armata Rusiei, au declarat pentru CNN oficiali americani familiarizati cu aceste informatii, transmite News.ro. De altfel, vicepresedinta Kamala Harris a vorbit deschis despre asta, sambata, la Conferinta…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, i-a spus omologului sau italian, Antonio Tajani, ca la implinirea unui an de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, președintele chinez, Xi Jinping, va susține un „discurs de pace”, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.Precizarea a fost facuta de Tajani,…

- Viktor Orban a refuzat sa recunoasca existența poporului ucrainean intr-o seara festiva organizata in onoarea președintelui azer Ilham Aliyev. El a spus ca Ungaria s-ar fi invecinat cu „rușii” din est, deși țara nu are granițe comune cu Federația Rusa, relateaza Ziare.com.„Nu trebuie sa fii un fizician…

- Ucraina a protestat marti pe langa ambasadorul Ungariei cu privire la comentariile "dispretuitoare" facute de premierul ungar Viktor Orban si le-a cerut autoritatilor de la Budapesta sa inceteze ceea ce a numit "retorica anti-ucraineana", relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Ambasadorul Istvan Ijdjarto…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a declarat, marți, care vor fi prioritațile sale in 2023. El spune ca intenționeaza sa imbunatațeasca relațiile Chinei și cu Statele Unite, dar și cu Rusia, in ciuda animozitații crescute intre Kremlin și Occident dupa invazia lui Putin in Ucraina. Oficialul chinez…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 30 noiembrie, la finalul reuniunii miniltrilor de Externe ai alianței, de la București, ca NATO nu vede China ca pe un adversar și va continua sa aiba relații comerciale cu Beijingul. Totodata, șeful alianței vorbit despre importanța…