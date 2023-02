Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat sambata ca Uniunea Europeana ar trebui sa procedeze pentru achizitiile de munitii la fel cum a procedat pentru vaccinul impotriva coronavirusului, transmite Reuters. La Conferinta de Securitate de la Munchen, sefa executivului european a…

- Razboi in Ucraina, ziua 360. Documentarul lui Sean Penn despre razboiul din Ucraina, „Superpower”, a avut parte de o primire calduroasa la premiera mondiala de la Berlin. Penn a prezentat filmul cu o pledoarie personala pentru continuarea sprijinului int

