Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Se dau lupte grele pe frontul din Donetk, iar orasul Bahmut este asediat. Cu toate acestea, datele de pe front arata ca Rusia a suferit pierderi uriase in ultimele zile.

- Puternice explozii s-au auzit sambata dimineața in capitala Ucrainei, au constatat la fața locului jurnaliștii de la Agenția France Presse. ”Infrastructuri esențiale” in Kiev au fost vizate de bombardierele ruse, au precizat autoritațile locale. ”Un atac cu rachete ce lovesc infrastructuri esențiale…

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 292. De mai bine de sapte luni, orasul Bahmut din Ucraina este scena unor lupte si bombardamente sangeroase care au ucis si ranite sute de civili. Odata cu venirea iernii, viata localnicilor a devenit si mai grea.

- Ucraina a atacat o cazarma din orașul Melitopol, ocupat de rusi. Surse ucrainene susțin ca exista zeci de victime in randul rusilor.Forțele ruse au bombardat ținte din regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei cu rachete, drone și artilerie, a declarat statul major ucrainean.

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- Lupte grele continua sa aiba loc in zona orașului Bahmut, din regiunea Donbas, in cea de-a 283-a zi de razboi in Ucraina. Forțele ruse continua sa investeasca o mare parte din efortul lor operațional și din puterea de foc pe care o au la dispoziție de-a lungul unei linii de front de circa 15 kilometri…

- Insarcinatul ucrainean pentru drepturile omului a respins duminica acuzatiile Moscovei asupra unui presupus caz de „executie” a prizonierilor de razboi rusi. Oficialul ucrainean argumenteaza ca in incidentul filmat soldatii ucraineni s-au aparat impotriva rusilor care pretindeau ca se predau.