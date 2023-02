Stiri pe aceeasi tema

- Zaluzhnyi a declarat ca Rusia efectueaza zilnic aproximativ 50 de atacuri in Donețk. "Lupte violente continua in zona Vuhledar și Maryinka", a declarat Zaluzhnyi intr-un mesaj pe Telegram dupa o convorbire cu generalul american Mark Milley, citat de Reuters, anunța Mediafax. "Ne menținem apararea. In…

- Liderii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi "carne de tun", "ii aduna pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi", a povestit intr-un interviu acordat postul american de televiziune CNN Andrei Medvedev, fostul comandant al acestei organizații…

- Comandantii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi ”carne de tun”, ”ii incoltesc pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi”, a declarat pentru postul american de televiziune CNN un fost comandant al acestui grup, Andrei Medvedev, transmite…

- Razboi in Ucraina, ziua 339. Rusia a trecut la alt nivel al invaziei militare in Ucraina, lansand o serie de atacuri asupra obiectivelor civile, iar presedintele Vladimir Putin a inceput sa evoce conceptul unui "razboi cu NATO", afirma un oficial de rang

- Armata rusa a anunțat sambata ca a ”ocupat linii și poziții mai avantajoase” in timpul unei ofensive lansate in regiunea ucraineana Zaporojie. De asemenea, trupele ruse continua asaltul asupra pozițiilor ucrainene din apropiere de Bahmut și Soledar, din regiunea Donețk, potrivit ministerului ucrainean…

- Forțele rusești au bombardat, joi noaptea, intreaga linie de front din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, in cadrul a ceea ce pare a fi o ambiție redusa a Kremlinului de a securiza doar cea mai mare parte a teritoriilor pe care le-a revendicat. Cele mai aprige lupte…

- Lupte grele continua sa aiba loc in zona orașului Bahmut, din regiunea Donbas, in cea de-a 283-a zi de razboi in Ucraina. Forțele ruse continua sa investeasca o mare parte din efortul lor operațional și din puterea de foc pe care o au la dispoziție de-a lungul unei linii de front de circa 15 kilometri…