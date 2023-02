Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Marii Britanii a semnalat joi, pe fondul amenintarilor Rusiei, ca vrea evitarea "riscurilor de escaladare", explicand ca nu a decis trimiterea de avioane militare in Ucraina si ca instruirea pilotilor ucraineni are rolul de consolidare a "rezilie

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pornit intr-un turneu european, pentru a implora de la liderii occidentali mai multe arme cu care sa țina piept Rusiei. Apelul liderul ucrainean pentru avioane de vanatoare facut in Marea Britanie este surprinzator. Și-a reluat discursul și la Paris, unde…

- Razboi in Ucraina, ziua 329. Germania asteapta o decizie coordonata cu aliatii in privinta furnizarii de tancuri occidentale moderne Ucrainei, afirma cancelarul Olaf Scholz, insistand insa pentru o abordare care sa permita evitarea unui conflict militar d

- Razboi in Ucraina, ziua 329. Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a afirmat ca Marea Britanie intentioneaza sa ofere sprijin militar Ucrainei cat va fi necesar, pentru respingerea invaziei militare ruse.

- „Rusia va fi si dupa sfarsitul razboiului cea mai mare tara de pe continentul european. De aceea, este esential sa facem pregatiri pentru acest moment. Este clar ca in momentul de fata relatiile pe care le avem devin mult mai reduse, a precizat Olaf Scholz. Propunerea reluarii cooperarii cu Rusia dupa…

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Reprezentantii statelor din cadrul Uniunii Europene au aprobat, vineri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara impotriva Ucrainei, printre masuri figurand limitarea exporturilor tehnologice si restrict

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a intalnit astazi cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev. Intalnirea a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing

- Uniunea Europeana și Marea Britanie intenționeaza sa boicoteze discursurile pe care le vor sustine membrii delegației ruse și sa obtina o izolare a Rusiei la summitul G20, care va avea loc in Indonezia, in perioada 15-16 noiembrie, relateaza The Daily Telegraph. Ziarul noteaza ca țarile participante…