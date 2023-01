Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse anunta miercuri ca au ucis prin impuscare un militar, Dmitri Perov, in varsta de 31 de ani, care a dezertat dintr-o baza militara, despre care mai multe publicatii scriu ca a fugit dintr-o unitate desfasurata in cadrul Razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP. "Dmitri Perov, cautat…

- Rusia trebuie sa lase "teritoriile ocupate" in Ucraina inaintea oricarui "armistitiu temporar", declara joi seful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, care denunta drept o "ipocrizie" un armistitiu de 36 de ore anuntat de Vladimir Putin, de vineri de la pranz si pana la miezul noptii…

- Statele Unite il indeamna ironic pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca realitatea Razboiului rus in Ucraina si sa-si retraga trupele, dupa ce liderul de la Kremlin a folosit cuvantul "razboi" - interzis in Rusia - intr-o conferinta de presa, relateaza AFP. Aceasta interventie militara in…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a declarat marti, in cadrul summitului G20, care se desfasoara in insula Bali (Indonezia), ca mai devreme sau mai tarziu Rusia va trebui sa accepte ca retragerea trupelor sale din Ucraina este singura solutie a acestui conflict, potrivit EFE și Agerpres . ”Pana la urma…

- Premierul britanic Rishi Sunac a raspuns la intrebarea ce i-ar spune lui Vladimir Putin daca președintele rus ar veni la G20, scrie BBC. „In aceasta dimineața am asistat la condamnarea internaționala a razboiului Rusiei in Ucraina, cu ministrul rus de externe stand acolo, am subliniat atat natura ilegala…

- Premierul englez Rishi Sunak afirma ca Rusia trebuie „sa iasa din Ucraina și sa puna capat razboiului barbar”, in timp ce ii confrunta pe oficialii președintelui rus Vladimir Putin, la Summit-ul G20.

- Vineri, cancelarul Olaf Scholz a declarat ca prioritatea Germaniei in ajutorul pe care il acorda Ucrainei ar trebui sa vizeze sprijinirea apararii de raidurile aeriene rusesti asupra oraselor sale si reconstructia infrastructurii, informeaza Reuters . Intr-un interviu acordat retelei editoriale RND,…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si premierul Chinei, Li Keqiang, au pledat vineri, in cursul intalnirii de la Beijing, pentru actiuni diplomatice in sensul opririi razboiului dintre Rusia si Ucraina si s-au declarat preocupati de amenintarile privind utilizarea armelor nucleare, potrivit Mediafax.…