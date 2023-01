Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joseph Biden a anuntat miercuri seara ca Statele Unite vor furniza Ucrainei 31 de tancuri de tip M1 Abrams, in cadrul acordului cu Germania si alte natiuni aliate pentru a ajuta armata ucraineana sa respinga invazia militara rusa.

- Decizia țarilor occidentale de a livra tancuri grele Ucrainei este inutila din punct de vedere militar si periculoasa politic, afirma oficialii rusi, dupa ce Germania a decis sa transfere Ucrainei tancuri Leopard 2, iar Statele Unite sunt asteptate sa accepte livrarea unor tancuri M1 Abrams.

- Guvernul german tocmai a confirmat ca decizia de a trimite 14 tancuri Leopard in Ucraina a fost anunțata de cancelarul Scholz in cadrul unei ședințe de cabinet din aceasta dimineața, transmite BBC. Germania iși va da acordul și ca alte țari sa trimita Ucrainei tancuri Leopard. Confirmarea oficiala vine…

- Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali politici de la Berlin, sub protectia anonimatului. Conform unor oficiali germani…

- Cancelarul german Olaf Scholz este dispus sa permita ca tancurile de lupta Leopard sa fie livrate Ucrainei in anumite conditii, potrivit informatiilor aparute miercuri in presa germana, informeaza dpa, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Occidentul se confrunta cu o problema: cum sa susțina Ucraina fara a incalca „liniile roșii” ale lui Vladimir Putin. Altfel spus, cum s-o ajute fara a declanșa al treilea razboi mondial? SUA, Germania și Franța au anunțat ca vor oferi ucrainenilor noi tipuri de blindate: Bradley, Maders și AMX-10.…