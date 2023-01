Stiri pe aceeasi tema

- Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in prezent de Rusia.

- Statele Unite nu sunt pregatite sa furnizeze Ucrainei cele mai avansate tancuri grele, Abrams, a declarat miercuri un oficial de rang inalt al Pentagonului, invocand probleme de intreținere și instruire. Ucraina cere, prin vocea președintelui Zelenski, de saptamani intregi Occidentului tancuri moderne…

- Producatorul german de armament Rheinmetall nu va putea livra tancuri Leopard 2 Ucrainei mai devreme de 2024, in timp ce acestea sunt in reparații, daca guvernul de la Berlin decide sa le livreze Kievului, a avertizat duminica patronul grupului in coloanele publicației Bild. Guvernul german a anunțat…

- Marea Britanie va anunța astazi ca acorda Ucrainei unui nou pachet major de ajutor militar care conține muniție pentru artilerie. Ucraina transmite ca bombardamentele rușilor au vizat pe orașul Herson, in timp ce forțele sale continua sa reziste atacurilor masive din Bahmut.

- Razboi in Ucraina, ziua 270. Alimentarea cu energie electrica a Ucrainei este sub control, in pofida unei serii de atacuri rusești asupra infrastructurii de generare a energiei și nu este motiv de panica, a declarat sambata Ministerul Energiei.