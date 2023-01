Stiri pe aceeasi tema

- Armistițiul de 36 de ore anunțat joi de președintele Rusiei, Vladimir Putin, a intrat in vigoare. Totuși, ucrainenii nu au acceptat propunerea rușilor deoarece se tem ca este o capcana. Armistițiul de 36 de ore anunțat de Vladimir Putin a intrat in vigoare vineri, potrivit televiziunii ruse de stat…

- UPDATE 2 Administratia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca nu accepta armistitiul propus de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi. „Rusia trebuie sa paraseasca teritoriile ocupate – doar atunci va fi un armistitiu temporar”,…

- Administratia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca nu accepta armistitiul propus de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, de incetare a focului pe intreaga linie a frontului in 6-7 ianuarie cu ocaz Craciunului ortodox pe stil vechi. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele Volodimir Zelenski a anuntat in mesajul din cursul nopții ca Ucraina are de gand sa organizeze „in aceasta iarna” un summit in care sa-si prezinte formula de pace pe care o propune. Oficialii ucraineni spun ca au adunat rachete și fragmente de muniție cu care rușii au atacat Harkov și le…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…

- Volodimir Zelenski l-a criticat pe primarul Kievului in legatura cu furnizarea de adaposturi de urgența, intr-un semn de nemulțumire rar intalnit intre liderii ucraineni de la inceputul invaziei rusești, potrivit Sky News . Președintele a indicat ca Vitali Klitschko, legenda boxului devenita politician,…

- SUA, Franța și Marea Britanie iși unesc forțele pentru a intensifica presiunea asupra reprezentanților Rusiei la ONU in ceea ce privește utilizarea dronelor asupra orașelor din Ucraina, potrivit Sky News. Presiunea la Națiunile Unite se intensifica asupra Rusiei pe tema presupusului transfer de drone…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 238. Vladimir Putin a decretat legea martiala in cele patru regiuni anexate de Rusia. Rusii se asteapta la un atac masiv in Herson, motiv pentru care au si inceput evacuarea civililor din aceasta regiune. Ucrainenii spun ca totul este doar o propaganda a Rusiei. Pe de alta…