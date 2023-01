Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca nu accepta armistitiul propus de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, de incetare a focului pe intreaga linie a frontului in 6-7 ianuarie cu ocaz Craciunului ortodox pe stil vechi. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este "inevitabila" si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia pentru esecurile…

- Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP. "Totul se bazeaza pe politica adversarilor nostri geopolitici, care vor sa imparta Rusia, Rusia…

- Volodimir Zelenski a rupt tacerea despre adevaratele motive care au generat atacurile extrem de agresive din partea Rusiei. Potrivit liderului ucrainean, exista o singura șansa ca Ucraina sa se poata proteja de Rusia și de toate planurile de cucerire. Anunțul facut in noaptea de joi poate sa creeze…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Rusia impiedica livrarea produselor alimentare din Ucraina pentru a provoca tensiuni politice si sociale in mai multe state, iar incercarile Rusiei de a exacerba criza alimentara sunt o agresiune impotriva oricarei persoane de pe pamant. ”Situatia…

- Ucrainenii nu renunța sa lupte pentru a-și recupera teritoriile ocupate cu forța de Rusia, iar acest lucru este dovedit in fiecare zi. In dimineții de miercuri, Rusia a anunțat ca forțele ucrainene au incercat sa preia controlul centralei nucleare de la Zaporojie, iar luptele s-au desfașurat ore in…

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…